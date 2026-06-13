Съезд партии ФИДЕС переизберет Орбана на посту председателя

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Съезд партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», потерпевшей сокрушительное поражение на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, состоится в Будапеште. Его делегатам предстоит переизбрать бывшего премьер-министра Виктора Орбана на посту своего председателя и обсудить новую стратегию в связи с переходом в оппозицию после 16 лет беспрерывного пребывания у власти.
Как сообщил официальный представитель партии Берталан Хаваши, ожидается, что Орбан будет единственным кандидатом на роль лидера ФИДЕС. Других политиков, которые могли бы вывести партию из кризиса, пока нет. «Без него она не сможет сохранить свое единство», — пояснял лидер парламентской фракции ФИДЕС Гергей Гуйяш, являвшийся ранее главой канцелярии премьера.
Правление партии рекомендовало съезду переизбрать Орбана, а сам он выражал готовность остаться у руля «в эпоху перемен». По его словам, ФИДЕС нуждается в «полном обновлении», структурной реорганизации и изменении своей политики, которая должна быть понятна молодым избирателям. Работать на посту председателя Орбан будет бесплатно.
После выборов он отмечал, что партия должна проанализировать причины поражения и извлечь из этого уроки. Экс-премьер планирует выступить на съезде с докладом на эту тему. Форум состоится в столичном конгресс-центре за закрытыми дверями, но Хаваши заверил, что СМИ будут своевременно проинформированы о всех его главных решениях.
В парламенте нового созыва у ФИДЕС и ее младших союзников — христианских демократов — оказалось лишь 52 места из 199. Более двух третей депутатских мандатов получила партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который 9 мая стал премьер-министром. Орбан занимал первую строчку в предвыборном списке ФИДЕС, но отказался от кресла в парламенте.
После съезда он намерен принять участие во встрече объединения правых партий «Патриоты Европы», которая пройдет 17 июня и будет приурочена к саммиту ЕС в Брюсселе. По сообщениям венгерских СМИ, затем экс-премьер собирается отправится на чемпионат мира по футболу, который начался в США, Канаде и Мексике. В молодости Орбан играл за команду из третьего венгерского дивизиона и остается страстным поклонником этого вида спорта.