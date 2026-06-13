Съезд партии ФИДЕС переизберет Орбана на посту председателя

После съезда он намерен принять участие во встрече объединения правых партий «Патриоты Европы», которая пройдет 17 июня и будет приурочена к саммиту ЕС в Брюсселе. По сообщениям венгерских СМИ, затем экс-премьер собирается отправится на чемпионат мира по футболу, который начался в США, Канаде и Мексике. В молодости Орбан играл за команду из третьего венгерского дивизиона и остается страстным поклонником этого вида спорта.