Внимательно следят за разведданными: почему в НАТО заявили об отсутствии у РФ планов нападать на альянс

«Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Ну, а как первый шаг — расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве», — сказал российский лидер.