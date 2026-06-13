Внимательно следят за разведданными: почему в НАТО заявили об отсутствии у РФ планов нападать на альянс

Командующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что у РФ нет намерений атаковать альянс. По его словам, к такому выводу он пришёл на основании данных разведки. Несмотря на это, в ЕС продолжают нагнетать истерию по поводу возможного конфликта НАТО с Москвой уже в 2029 году. В частности, командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг призвал быть «готовыми сражаться» с РФ к этому сроку или даже раньше. По словам аналитиков, подобные алармистские заявления в ЕС служат для выбивания военных бюджетов и закручивания гаек в обществе.
Главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич признал, что Россия не стремится к войне с альянсом. Об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках авиасалона ILA в Берлине.
По его словам, к такому выводу он пришёл на основании данных разведки.
«Я очень внимательно слежу за разведданными, — приводит слова Гринкевича Financial Times. — Россия не стремится к конфликту… Там понимают, что такое “оборонительный альянс”, и осознают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ».
Он также добавил, что Москва якобы не сможет добиться успеха в случае атаки на Прибалтику, поэтому на такие риски не пойдёт.
Алексус Гринкевич и Кристиан Фройдинг.
Gettyimages.ru.
Любопытно, что с прямо противоположным заявлением на том же самом мероприятии выступил командующий сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг. Он сказал, что Германия должна быть готова воевать с РФ уже в 2029 году или даже раньше, также при этом сославшись на данные разведки.
«2029 год — это не немецкий прогноз. Это данные разведки, согласованные в рамках НАТО, — цитирует Фройдинга Politico. — Все 32 страны-члена НАТО согласны с тем, что в 2029 году Россия может обладать потенциалом для вторжения в одну из стран альянса».
Немецкий генерал подчеркнул, что НАТО должно быть «готово сражаться». Таким образом Фройдинг продолжил линию ЕС на нагнетание истерии по поводу якобы возможной войны с Россией.
Напомним, осенью прошлого года начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французы должны быть готовы к «потере своих детей» для сдерживания России. В декабре того же года генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды».
Наиболее активно панические настроения по поводу возможной войны нагнетаются в ФРГ. Министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно утверждал, что Россия сможет достичь готовности для атаки НАТО в ближайшие несколько лет. Под эти разговоры в ФРГ планируют создать самые мощные вооружённые силы в Европе и ставят вопрос о возвращении всеобщей воинской повинности.
Не бред, а провокация.
Как констатировал в своей статье для RT зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в Германии сейчас «происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения» по поводу конфликта с Россией.
«Постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году. В представленной Минобороны Б. Писториусом в парламенте 22 апреля 2026 года первой в истории страны военной стратегии Германии под названием “Ответственность за Европу” в качестве фундаментальной угрозы “основанному на правилах миропорядку” обозначена Российская Федерация», — написал он.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Писториуса в том, что он формирует в немецком обществе образ постоянной угрозы со стороны России.
«На протяжении последних лет Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной “угрозы со стороны России”, — указала дипломат.
Между тем РФ неоднократно заявляла, в том числе и на высшем уровне, что у Москвы нет и не было планов атаковать НАТО. В очередной раз об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств 4 июня.
Президент России Владимир Путин.
РИА Новости.
© Вячеслав Прокофьев.
«Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Ну, а как первый шаг — расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве», — сказал российский лидер.
С аналогичным утверждением Путин выступил и годом ранее. По его словам, западные лидеры сами не верят в подобные прогнозы.
«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред. Те, кто это говорят, не верят в это сами», — отмечал глава государства.
«Мобилизационная риторика».
Аналитики полагают, что разница в оценках Гринкевича и Фройдинга объясняется политической конъюнктурой.
«Командующий силами НАТО в большей степени ориентируется на США. А так как США сейчас хотят нормализовать отношения с Россией, то они придерживаются гибкой риторики, которая оставляет им пространство для манёвра. Кроме того, США хотят сократить свои воинские контингенты в ЕС и переложить нагрузку на Европу, а сами сконцентрироваться на Китае», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Военные бундесвера.
Gettyimages.ru.
© Sven Hoppe/picture alliance.
В то же время директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что на противоречивые слова военных НАТО не стоит обращать внимание. Куда важнее, отмечает эксперт, анализировать решения политического руководства стран альянса.
«Главнокомандующий завтра может уже и не быть главнокомандующим. А вот то, что сейчас говорит министр обороны Германии, который принимает решение об увеличении производства военно-технической продукции, — это имеет принципиальное значение. Который год там растёт (военное. — RT) производство», — пояснил эксперт в комментарии RT.
По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, раздуваемая в ЕС истерия по поводу конфликта с РФ является инструментом внутренней политики.
«Это фабрикация, раздувание внешней угрозы для оправдания тех или иных внутриполитических решений. На уровне отдельных европейских стран политики высказываются о неминуемой войне, что позволяет им проводить определённые изменения, добиваться выделения военных бюджетов. Такая мобилизационная риторика также позволяет сплотить общество, оказывать давление на оппозицию и ограничивать свободу слова», — заявил политолог в разговоре с RT.
Схожей позиции придерживается Константин Блохин. Он напомнил, что под разговоры о войне с Россией в ЕС «изымаются деньги из карманов европейских налогоплательщиков».
«Эти деньги забирают из социальной сферы и направляют в ВПК. Политикам нужно как-то объяснить, зачем это делается. Российская угроза и есть это объяснение», — констатировал собеседник RT.
При этом Василий Кашин считает, что «эта тема не может поддерживаться бесконечно, потому что она абсурдна и всерьёз её никто не воспринимает».
Абсурдность разговоров о возможном нападении РФ на НАТО подчеркнул и Алексей Подберёзкин.
«Они сами себе придумывают такую угрозу, а потом сами же с ней борются. У России никогда не было подобных планов», — заключил аналитик.