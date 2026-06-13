Пентагон рассекретил третью часть документов о полетах НЛО

Рассекретить документы об НЛО приказал президент США Дональд Трамп. В середине апреля он пообещал раскрыть «любопытные» данные. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что эти материалы долгое время были «поводом для обоснованных спекуляций», и подчеркнул, что «пришло время американскому народу увидеть их своими глазами».