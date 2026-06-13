Звук взрыва у Сирика — предупредительный выстрел в сторону Ормузского пролива

Звук взрыва в районе иранского порта Сирик был связан с предупредительным выстрелом в направлении Ормузского пролива.
Об этом сообщает Tasnim.
«Звук взрыва в районе порта Сирик был связан с предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива», — говорится в публикации.
Ранее два взрыва прогремели в районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана.
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