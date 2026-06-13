«Весь мир ждет»: Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции на Украине

«Дорогой Хантер, Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и “10% для большого парня”. Пожалуйста, сделайте это. X и весь мир ждут», — написал он в соцсети X.