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«Весь мир ждет»: Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции на Украине

Дмитриев призвал Хантера Байдена рассказать о коррупции на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратился к Хантеру Байдену с призывом раскрыть информацию о коррупции его семьи на Украине и нарушениях, связанных с украинской газодобывающей компанией Burisma.

«Дорогой Хантер, Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и “10% для большого парня”. Пожалуйста, сделайте это. X и весь мир ждут», — написал он в соцсети X.

Поводом для комментария стал пост сына экс-президента США, в котором тот заявил, что в XXI веке ни один представитель Демократической партии не побеждал на президентских выборах США без присутствия фамилии Байден в избирательном бюллетене.

Ранее Байден-младший назвал Украину рассадником зла, где коррупция была возведена в абсолют. Говоря о работе в Burisma он заявил, что «невольно» поставил под удар всю свою семью. Хантер заявил, что его нахождение в совете директоров компании было ошибкой.

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