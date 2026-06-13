Кадыров пошутил, что Запад может ввести санкции против его кошки

Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами пошутил о своих опасениях, что западные страны могут распространить санкции даже на его домашнего питомца.
Ранее Кадыров уже сталкивался с подобной ситуацией, когда лошадь, принадлежащая ему, выиграла скачки в Германии, однако организаторы отказались выплатить призовые и заморозили деньги, предназначенные для ухода за животным.
«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил глава Чечни, отвечая на вопрос журналистов.
Кадыров опроверг информацию о возможной отправке чеченских подразделений в Иран.
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