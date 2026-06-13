Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров пошутил, что Запад может ввести санкции против его кошки

Кадыров заявил, что не показывает свою кошку, чтобы против нее не ввели санкции.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами пошутил о своих опасениях, что западные страны могут распространить санкции даже на его домашнего питомца.

Ранее Кадыров уже сталкивался с подобной ситуацией, когда лошадь, принадлежащая ему, выиграла скачки в Германии, однако организаторы отказались выплатить призовые и заморозили деньги, предназначенные для ухода за животным.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил глава Чечни, отвечая на вопрос журналистов.

Кадыров опроверг информацию о возможной отправке чеченских подразделений в Иран.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше