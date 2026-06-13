В Иране сообщили о предупредительном выстреле в сторону Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 13 июн — РИА Новости. Звук взрыва в южной части Ирана был предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник среди местных властей.
«Звук взрыва в районе порта Сирик был связан с предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива», — говорится в сообщении.
Вещатель не уточнил, зачем были сделаны предупредительные выстрелы, однако не исключил, что они были адресованы судам, которые нарушают порядок прохода через Ормузский пролив.
Иран ранее сообщал, что закрыл до последующего уведомления проход судов через Ормуз — это касается и тех, кто получил соответствующее разрешение. Такое решение было связано с недавними ударами США по Ирану.