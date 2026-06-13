Иран может в будущем использовать силу в Ормузском проливе, заявил Аракчи

В четверг президент США Дональд Трамп объявил об отмене масштабных бомбардировок Ирана, поскольку обсуждения с ИРИ перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны. По его словам, стороны достигли понимания по всем деталям соглашения и могут подписать его в Европе уже в эти выходные.