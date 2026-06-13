«Вашингтону приходится идти на уступки»: как развивается ситуация вокруг мирного соглашения США и Ирана

Меморандум об урегулировании конфликта с США может быть подписан в ближайшие дни — дистанционно в цифровом формате, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее ближневосточные СМИ сообщили подробности меморандума о взаимопонимании. Как утверждалось, в число согласованных положений вошли снятие морской блокады, вывод американских войск из граничащих с исламской республикой зон, приостановка действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Однако Дональд Трамп назвал обнародованные тезисы не соответствующими реальности. Как отмечают эксперты, итоговое соглашение действительно может отличаться от опубликованных положений, однако именно США сейчас больше заинтересованы в скорейшем завершении противостояния с Ираном.
Меморандум об урегулировании конфликта с США может быть подписан в ближайшие дни, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения. По его словам, переговоры с Вашингтоном будут разделены на две стадии, а вопросы снятия санкций и иранской ядерной программы будут обсуждаться на втором этапе.
«Как только завершатся последние этапы переговоров, соглашение будет подписано и об этом будет объявлено. На первом этапе подписание произойдёт дистанционно в цифровом формате, — цитирует дипломата ТАСС. — Если то, что указано в меморандуме о взаимопонимании, не будет выполнено, переговоры о финальном соглашении не состоятся».
Он подчеркнул, что Тегеран допускает решение вопроса обогащённого урана исключительно путём их разбавления на территории страны. Аракчи также заявил, что у соглашения об урегулировании есть противники, во главе которых стоит Израиль.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на источник сообщило, что Иран подготовил меморандум об урегулировании с США из 14 пунктов. Среди согласованных положений называлось снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из зон, граничащих с исламской республикой.
«Вопросы иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», — утверждает агентство. Уточняется, что эти аспекты не включены в текст меморандума.
Кроме того, по соглашению, Соединённые Штаты и их союзники должны будут представить планы о восстановлении Ирана на сумму не менее $300 млрд. Речь в документе идёт также о приостановке действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов.
Снятие блокады и приостановка действия нефтяных санкций, а также размораживание $12 млрд иранских активов — эти условия Тегеран выдвигает для ведения переговоров по атому. Предполагается, что эти темы Иран и США обсудят в течение 60 дней после подписания меморандума и по итогам заключат соглашение.
Однако президент США Дональд Трамп объявил, что условия соглашения с Вашингтоном, которые были опубликованы иранскими СМИ, не соответствуют действительности. По его словам, «условия, которые Иран слил» медиа, «не имеют ничего общего с условиями, которые были согласованы в письменном виде». Трамп также раскритиковал иранскую сторону за отсутствие, по его мнению, добросовестного подхода к переговорам.
Вечером в четверг, 11 июня, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что текст меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами согласован по основным пунктам. По его словам, ключевые формулировки документа утверждены. В то же время иранский дипломат указал на причину затягивания процесса: «Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе».
Как сообщал CNN, представители Ирана на этой неделе передали Соединённым Штатам через катарских посредников обновлённый вариант соглашения. По данным телеканала, Катар принимал активное участие в согласовании отдельных положений документа — в ходе контактов с иранской стороной посредники помогли проработать ряд спорных вопросов, включая порядок дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана и возможное смягчение санкционного режима.
Иранские военные.
Gettyimages.ru.
© Fatemeh Bahrami / Anadolu.
Позиция Вашингтона.
11 июня президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что часть итоговых положений договорённостей с Ираном согласована всеми вовлечёнными в переговоры сторонами, однако американские военные будут поддерживать морскую блокаду республики до заключения сделки.
По словам главы Белого дома, соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе. Трамп назвал возможную сделку с Ираном выгодной для обеих сторон. Впоследствии американский лидер объявил, что США выиграли войну с Ираном без помощи союзников.
Дональд Трамп.
AP.
© Mark Schiefelbein.
«Слишком хорошая сделка для Ирана».
Впрочем, как отмечают эксперты, реакция Трампа понятна, ведь если меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном будет принят в том виде, о котором говорят иранские источники, это будет означать очевидную победу исламской республики в этом противостоянии с Соединёнными Штатами.
«Потому что единственная уступка, на которую идёт по сути Иран, — это обещание больше не обогащать уран… И на этом, в принципе, всё. При этом ракетная программа никак не затронута, американцы размораживают активы Ирана, смягчают санкции, снимают морскую блокаду, обещают на уровне Совбеза ООН больше не вмешиваться во внутренние дела исламской республики. Помимо этого США также придётся сокращать своё военное присутствие на Ближнем Востоке. Не говоря о создании фонда для послевоенного восстановления Ирана», — отметил в беседе с RT американист Малек Дудаков.
Он также допустил, что итоговое соглашение может действительно отличаться от того, что предлагает сейчас иранская сторона.
«Уж слишком хорошая сделка для Ирана в таком виде. Трамп, вероятно, неслучайно опроверг информацию, опубликованную иранскими СМИ. Я считаю, что американцам будет нелегко, когда они признают существование этого меморандума. В такой ситуации сохранить лицо точно не получится. Но меморандум в том виде, в каком он сейчас публикуется, действительно реалистично олицетворяет собой положение дел. Потому что американцам достичь военного успеха не удалось, арсеналы Пентагона истощены, война всё более и более непопулярна в американском обществе, рейтинги Трампа упали, до выборов в конгресс остаётся уже менее пяти месяцев», — сказал Дудаков.
По его словам, Соединённые Штаты очень заинтересованы в том, чтобы завершить противостояние с Ираном сейчас, поскольку дальше «будет всё гораздо сложнее».
«И в этой ситуации вполне логично, что Вашингтону приходится идти на уступки. Но всё же стоит дождаться согласования окончательного меморандума, чтобы точно знать детали», — заключил Дудаков.
Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, иранская сторона обнародовала через СМИ меморандум намеренно в рамках подготовки к переговорам, а потому наверняка он ещё будет меняться.
«Другой вопрос, в какой степени. Трамп традиционно реализовывает свою стратегию кнута и пряника. Хозяин Белого дома чередует заявления о переговорах ударами по исламской республике, а потом и вовсе заявляет, что мирное соглашение может быть достигнуто уже в эти выходные. То есть одновременно оказывается и давление, и обращается внимание на то, что сделка выгодна и для Ирана. Сейчас задача Трампа — попытаться ослабить внимание Ирана к реальным целям США и Израиля», — высказал свою позицию Блохин в разговоре с RT.
Разрушения в Тегеране после атак США.
AP.
© Vahid Salemi.
Как напомнил аналитик, изначально Вашингтон ставил перед собой цель — поменять режим в Иране.
«Но у Соединённых Штатов не получилось сделать это силой. Именно поэтому Вашингтон сейчас пытается всеми способами выйти из горячей фазы, чтобы сохранить лицо. Если США пойдут на ряд уступок Ирану, это поможет перезагрузить нефтяной рынок, потому что от блокировки Ормузского пролива страдают все. Поэтому его разблокировка поможет стабилизировать цены на нефть», — заключил Блохин.