«Вашингтону приходится идти на уступки»: как развивается ситуация вокруг мирного соглашения США и Ирана

«Уж слишком хорошая сделка для Ирана в таком виде. Трамп, вероятно, неслучайно опроверг информацию, опубликованную иранскими СМИ. Я считаю, что американцам будет нелегко, когда они признают существование этого меморандума. В такой ситуации сохранить лицо точно не получится. Но меморандум в том виде, в каком он сейчас публикуется, действительно реалистично олицетворяет собой положение дел. Потому что американцам достичь военного успеха не удалось, арсеналы Пентагона истощены, война всё более и более непопулярна в американском обществе, рейтинги Трампа упали, до выборов в конгресс остаётся уже менее пяти месяцев», — сказал Дудаков.