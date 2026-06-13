Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Хантера Байдена обнародовать данные об участии семьи в коррупции на Украине и создании биолабораторий.
Об этом Дмитриев написал в сети Х, комментируя пост Хантера Байдена о роли его семьи в победах демократов на выборах.
«Дорогой Хантер… Ты испытаешь ещё большее облегчение, когда расскажешь всё об участии семьи Байденов в коррупции на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и “10% для босса”. Пожалуйста, сделай это», — написал он.
Ранее офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования Соединёнными Штатами свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах.