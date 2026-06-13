Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции и биолабораториях

«Дорогой Хантер… Ты испытаешь ещё большее облегчение, когда расскажешь всё об участии семьи Байденов в коррупции на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и “10% для босса”. Пожалуйста, сделай это», — написал он.