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Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции и биолабораториях

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Хантера Байдена обнародовать данные об участии семьи в коррупции на Украине и создании биолабораторий.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Хантера Байдена обнародовать данные об участии семьи в коррупции на Украине и создании биолабораторий.

Об этом Дмитриев написал в сети Х, комментируя пост Хантера Байдена о роли его семьи в победах демократов на выборах.

«Дорогой Хантер… Ты испытаешь ещё большее облегчение, когда расскажешь всё об участии семьи Байденов в коррупции на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и “10% для босса”. Пожалуйста, сделай это», — написал он.

Ранее офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования Соединёнными Штатами свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах.

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