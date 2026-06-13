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За сутки от ударов ВСУ пострадал один мирный житель ДНР

Один мирный житель ранен в результате атак украинских вооружённых формирований за минувшие сутки.

Один мирный житель ранен в результате атак украинских вооружённых формирований за минувшие сутки.

Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

По его данным, зафиксировано семь фактов вооружённых атак, всего было выпущено семь различных боеприпасов.

Кроме того, в управление поступили сведения о повреждении двух жилых домов и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что один человек погиб и ещё двое получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по приграничным районам региона.