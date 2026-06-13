Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Как отметил дипломат, при председательстве США в G20 России уже пришлось столкнуться с проблемами с допуском на мероприятия этого формата. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в Штаты из-за того, что их имена фигурируют в санкционных списках Вашингтона.