Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Как отметил дипломат, при председательстве США в G20 России уже пришлось столкнуться с проблемами с допуском на мероприятия этого формата. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в Штаты из-за того, что их имена фигурируют в санкционных списках Вашингтона.
«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — сказал Бердыев.
Посол подчеркнул, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в “двадцатке”, ставит в этом году под сомнение ее успех».
Саммит «Группы двадцати» пройдет в Майами 14−15 декабря.