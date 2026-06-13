Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Бердыев: РФ заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва провела ряд дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати», рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Как отметил дипломат, при председательстве США в G20 России уже пришлось столкнуться с проблемами с допуском на мероприятия этого формата. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в Штаты из-за того, что их имена фигурируют в санкционных списках Вашингтона.

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — сказал Бердыев.

Посол подчеркнул, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в “двадцатке”, ставит в этом году под сомнение ее успех».

Саммит «Группы двадцати» пройдет в Майами 14−15 декабря.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше