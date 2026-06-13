СМИ: минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) с медиахолдингом Paramount Skydance, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В апреле Warner Bros. Discovery выпустила релиз, в котором говорилось, что акционеры медиакомпании на внеочередном собрании одобрили слияние компании с Paramount.
«Антимонопольное управление министерства юстиции США утвердило заявку Paramount Skydance на приобретение Warner Bros. за 111 миллиардов долларов», — говорится в публикации.
По словам неназванных источников, сотрудники американского минюста после тщательной проверки установили, что поглощение не представляет угрозы для конкуренции. Источники также заявили, что ведомство одобрило сделку, не требуя продажи активов и уступок, а также не устанавливая регуляторные требования.
Ожидается, что о решении будет объявлено в ближайшее время.
Netflix в декабре сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях — за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобрел WBD за 110 миллиардов долларов.