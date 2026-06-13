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Reuters: ОАЭ решили разблокировать активы Ирана на $10 млрд

По информации агентства, республике уже передали порядка $3 млрд из этих средств.

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) согласились разблокировать замороженные ранее активы Ирана не менее чем на $10 млрд, а также уже передали исламской республике порядка $3 млрд из этих средств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По словам двух его источников, «ОАЭ согласились разблокировать суммарно $10 млрд, и более $3 млрд из них уже переданы». Как уточняется в публикации, решение о разблокировании активов принято в обмен на прекращение ударов Ирана по ОАЭ. По их словам, ОАЭ могут разблокировать активы на сумму до $20 млрд.

Один из эмиратских чиновников отметил, что власти страны стремятся содействовать снижению напряженности в регионе и установлению мира.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил 11 июня, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали договоренности о завершении боевых действий. Он не исключил, что меморандум о взаимопонимании между сторонами будет подписан в эти выходные дни.

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