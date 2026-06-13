Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса по итогам пересчета

Так, согласно опубликованным данным, к 727 820 голосам правящей партии «Гражданский договор» прибавилось еще 1148; к 340 088 голосам блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — еще 508; к 145 113 голосам блока «Армения» Роберта Кочаряна — 217, а также 147 к 58 378 голосам партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна.