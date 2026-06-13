Лидеры парламентских выборов в Армении получили голоса по итогам пересчета

ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Пересчет бюллетеней на 637 избирательных участках в Армении привел к тому, что дополнительные голоса получили лидирующие по итогам парламентских выборов 7 июня политические силы, сообщает пресс-служба ЦИК республики.
Так, согласно опубликованным данным, к 727 820 голосам правящей партии «Гражданский договор» прибавилось еще 1148; к 340 088 голосам блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — еще 508; к 145 113 голосам блока «Армения» Роберта Кочаряна — 217, а также 147 к 58 378 голосам партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна.
Окончательные итоги выборов будут подведение в воскресенье.
Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.Читать дальше