Минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount на $111 млрд

Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпаний Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance на $111 млрд.
Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
В апреле акционеры Warner Bros. Discovery уже поддержали слияние. Теперь антимонопольное управление американского Минюста завершило проверку.
По данным источников, ведомство установило, что поглощение не угрожает конкуренции и не потребовало продажи активов или дополнительных уступок.
Ожидается, что официальное объявление о решении последует в ближайшее время.
27 февраля компания Warner Bros. одобрила условия сделки о своём приобретении компанией Paramount Skydance за $110 млрд.