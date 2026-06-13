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Минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount на $111 млрд

Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпаний Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance на $111 млрд.

Источник: RT на русском

Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиакомпаний Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance на $111 млрд.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

В апреле акционеры Warner Bros. Discovery уже поддержали слияние. Теперь антимонопольное управление американского Минюста завершило проверку.

По данным источников, ведомство установило, что поглощение не угрожает конкуренции и не потребовало продажи активов или дополнительных уступок.

Ожидается, что официальное объявление о решении последует в ближайшее время.

27 февраля компания Warner Bros. одобрила условия сделки о своём приобретении компанией Paramount Skydance за $110 млрд.

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