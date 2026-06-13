МВФ отсрочил выплату 690 млн долларов Украине

Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительной договоренности о выделении очередного транша в размере примерно 690 миллионов долларов в рамках действующей кредитной линии объемом 8,1 миллиарда долларов, однако фактическая выплата средств задерживается. Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ, опубликованном 12 июня.
Транш планировалось перечислить еще 1 июня, однако этого не произошло. О точной дате поступления средств Киеву пока не объявлено. Перед осуществлением перевода требуется утверждение руководства Фонда, а заседание совета директоров МВФ состоится не ранее середины июня.
В МВФ подчеркнули, что количественные показатели по состоянию на конец марта были выполнены, однако прогресс в реализации структурных реформ замедлился.
Ранее также стало известно, что ВВП Украины в первом квартале 2026 года снизился на 0,6%.