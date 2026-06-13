МВФ отсрочил выплату 690 млн долларов Украине

Транш планировалось перечислить еще 1 июня, однако этого не произошло. О точной дате поступления средств Киеву пока не объявлено. Перед осуществлением перевода требуется утверждение руководства Фонда, а заседание совета директоров МВФ состоится не ранее середины июня.