МИД: РФ объявила США демарш после недопуска делегатов на площадки G20

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — сказал господин Бердыев в разговоре с «РИА Новости».