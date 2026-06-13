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МИД: РФ объявила США демарш после недопуска делегатов на площадки G20

Россия провела несколько дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Россия провела несколько дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — сказал господин Бердыев в разговоре с «РИА Новости».

По словам представителя российского МИД, американская сторона заблокировала въезд для делегатов от Российской академии наук (РАН), а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Причиной отказа в допуске стало включение данных российских организаций в санкционные списки Вашингтона.

Посол также обратил внимание на то, что ограничение прав российской стороны деструктивно влияет на атмосферу работы G20 в этом году.

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