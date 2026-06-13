Бузова обратилась к подписчикам после экстренной операции из-за травмы ноги

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые обратилась к публике после экстренной операции из-за травмы ноги, поблагодарив неравнодушных людей за поддержку.
В пятницу днем директор Бузовой Антон Богославский сообщил РИА Новости, что ее госпитализировали после травмы ноги, ей провели экстренную операцию. Артистка, по его словам, восстанавливалась после наркоза.
«Очень больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое… Самое страшное позади. Самое главное, хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь, что переживаете», — сказала Бузова в видеообращении в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская).
Певица также высоко оценила действия врачей скорой помощи, поблагодарив их за оперативность, «любовь и внимание».
Актриса отметила, что ее концерт в Ростове-на-Дону перенесен на 6 августа из-за того, что она не может ходить, и попросила прощения у поклонников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.