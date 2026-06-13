Бузова обратилась к подписчикам после экстренной операции из-за травмы ноги

«Очень больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое… Самое страшное позади. Самое главное, хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь, что переживаете», — сказала Бузова в видеообращении в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская).