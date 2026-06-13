Telegraph: Милибэнд хочет стать канцлером Великобритании при премьере Бернхэме

Бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд претендует на пост канцлера казначейства Великобритании, если мэр Манчестера Энди Бернхэм станет премьер-министром.
Об этом сообщила газета The Telegraph.
Источники в партии утверждают, что Милибэнд намерен получить ключевую экономическую должность в правительстве.
«Эд Милибэнд стремится стать канцлером, если Энди Бернхэм станет премьер-министром», — говорится в публикации.
По данным собеседников издания, Милибэнд и Бернхэм регулярно общаются.
Ранее колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует добровольно покинуть свой пост.
Позже Стармер опроверг эту информацию и заявил, что не собирается уходить в отставку.
Газета The Telegraph писала, что Стармер может уйти в отставку и уступить пост мэру Манчестера Энди Бернхэму.