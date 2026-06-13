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Telegraph: Милибэнд хочет стать канцлером Великобритании при премьере Бернхэме

Бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд претендует на пост канцлера казначейства Великобритании, если мэр Манчестера Энди Бернхэм станет премьер-министром.

Бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд претендует на пост канцлера казначейства Великобритании, если мэр Манчестера Энди Бернхэм станет премьер-министром.

Об этом сообщила газета The Telegraph.

Источники в партии утверждают, что Милибэнд намерен получить ключевую экономическую должность в правительстве.

«Эд Милибэнд стремится стать канцлером, если Энди Бернхэм станет премьер-министром», — говорится в публикации.

По данным собеседников издания, Милибэнд и Бернхэм регулярно общаются.

Ранее колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует добровольно покинуть свой пост.

Позже Стармер опроверг эту информацию и заявил, что не собирается уходить в отставку.

Газета The Telegraph писала, что Стармер может уйти в отставку и уступить пост мэру Манчестера Энди Бернхэму.

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