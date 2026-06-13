ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, неся потери в зоне спецоперации, усиливает подразделения боевиками из запрещенных в РФ украинских нацбатальонов «Айдар» (признан террористическим, запрещен в РФ), «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) и «Правый сектор» (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что Киев усилил группировку ВСУ в Сумской области боевиками из запрещенного в РФ нацбатальона «Айдар», собранного в том числе при рекрутинге за рубежом.
«Все резервы, что есть у украинского командования, сейчас постоянно бросаются на линию боевого соприкосновения для ее стабилизации — это касается и националистических подразделений, в том числе “Айдара”, “Азова”, выходцев из “Правого сектора”, которые сейчас вошли в состав других подразделений украинских боевиков. Это все делается для того, чтобы хоть как-то усилить те подразделения, которые не боеспособны за счет того, что нет определенных квалификаций, навыков у солдат, поскольку “бусификация” идет, а должной подготовки нет», — сказал он.
Марочко уточнил, что при помощи боевиков из националистических подразделений украинское командование пытается «хоть как-то продлить жизнь» сформированным из призывников подразделениям. «Но националисты тоже несут потери, поскольку у них нет боевого слаживания, у них нет определенного взаимодействия», — сообщил военный эксперт.