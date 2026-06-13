«Все резервы, что есть у украинского командования, сейчас постоянно бросаются на линию боевого соприкосновения для ее стабилизации — это касается и националистических подразделений, в том числе “Айдара”, “Азова”, выходцев из “Правого сектора”, которые сейчас вошли в состав других подразделений украинских боевиков. Это все делается для того, чтобы хоть как-то усилить те подразделения, которые не боеспособны за счет того, что нет определенных квалификаций, навыков у солдат, поскольку “бусификация” идет, а должной подготовки нет», — сказал он.