В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области.
Об этом сообщило МЧС России в приложении.
Жителей региона призвали оставаться в безопасных местах до отмены предупреждения.
«Беспилотная опасность на территории Волгоградской области объявлена», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО за день 12 июня уничтожили 185 украинских дронов над российскими регионами.
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