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МИД РФ сообщил о проблемах с участием российских делегатов в G20: США заявлены демарши

Бердыев: Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20.

Источник: Комсомольская правда

Россия направила ряд дипломатических демаршей в связи с недопуском российских представителей к мероприятиям G20. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Дипломат уточнил, что при председательстве США в G20 российская сторона уже столкнулась с ограничениями участия в отдельных мероприятиях. По его словам, представители РСПП и РАН не смогли въехать в Америку из-за включения их имен в санкционные списки.

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин все еще не получил приглашения на саммит G20 от США. Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что вопрос о составе российской делегации будет решен ближе к дате проведения мероприятия.

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