МИД РФ сообщил о проблемах с участием российских делегатов в G20: США заявлены демарши

Россия направила ряд дипломатических демаршей в связи с недопуском российских представителей к мероприятиям G20. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей», — сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин все еще не получил приглашения на саммит G20 от США. Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что вопрос о составе российской делегации будет решен ближе к дате проведения мероприятия.