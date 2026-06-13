СМИ: в Ереване задержали блогера, призывавшего к ударам по России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армянские правоохранители задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, сообщили «Известиям» в местной полиции.
«Блогер и математик Михаил Вербицкий* был задержан полицией Армении», — говорится в публикации.
Вербицкого* поместили в комнату для задержанных аэропорта «Звартноц».
МВД России, как стало известно из базы ведомства в январе 2025 года, объявило Вербицкого* в международный розыск.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.