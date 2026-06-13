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СМИ: в Ереване задержали блогера, призывавшего к ударам по России

«Известия»: в Армении задержали блогера Вербицкого, призывавшего к ударам по РФ.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армянские правоохранители задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, сообщили «Известиям» в местной полиции.

«Блогер и математик Михаил Вербицкий* был задержан полицией Армении», — говорится в публикации.

Вербицкого* поместили в комнату для задержанных аэропорта «Звартноц».

МВД России, как стало известно из базы ведомства в январе 2025 года, объявило Вербицкого* в международный розыск.

Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.