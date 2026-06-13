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ОАЭ согласились разблокировать для Ирана миллиарды долларов

ОАЭ согласились на частичную разблокировку замороженных иранских средств, сумма которых оценивается в миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По их данным, речь может идти как минимум о $10 млрд, из которых свыше $3 млрд уже якобы были перечислены Ирану. Другие источники оценивают общий объём потенциально разблокированных средств примерно в $20 млрд.

Отмечается, что договорённости могли быть достигнуты на фоне снижения напряжённости между странами и касаются доходов от экспорта нефти, замороженных в зарубежных банках из-за санкций США. В качестве одного из условий называлось прекращение атак Ирана по ОАЭ.

Также сообщается, что Тегеран якобы ведёт переговоры с другими странами Персидского залива о возможных аналогичных финансовых соглашениях.

Недавно ОАЭ и Иран провели первую очную встречу на уровне высокопоставленных представителей по нацбезопасности с начала американо-израильской военной операции против исламской республики. Переговоры прошли на этой неделе и стали заметным поворотом для обеих сторон. В Абу-Даби всё больше понимают, что спокойные отношения с Тегераном сейчас важнее прежней жёсткой линии.

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