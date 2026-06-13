ОАЭ согласились разблокировать для Ирана миллиарды долларов

Недавно ОАЭ и Иран провели первую очную встречу на уровне высокопоставленных представителей по нацбезопасности с начала американо-израильской военной операции против исламской республики. Переговоры прошли на этой неделе и стали заметным поворотом для обеих сторон. В Абу-Даби всё больше понимают, что спокойные отношения с Тегераном сейчас важнее прежней жёсткой линии.