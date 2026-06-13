Reuters: ОАЭ согласились разморозить активы Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, речь идет о разблокировке десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках из-за американских санкций. Решение было принято для того, чтобы остановить прямые иранские атаки на страну.
Источники агентства расходятся в оценках суммы соглашения: два собеседника заявляют о выделении $10 млрд, в то время как два других — в $20 млрд. Три собеседника издания сообщили, что первый транш в размере более $3 млрд уже переведен иранской стороне.
В обмен на разморозку средств Тегеран обязался прекратить ракетные удары и атаки беспилотников на ОАЭ. Последняя прямая атака Ирана на ОАЭ была зафиксирована 4 мая, тогда под удар попал порт Эль-Фуджейра, отмечает Reuters.
Сделка также предусматривает восстановление двусторонних отношений, включая экономическое партнерство и обмен разведданными. По данным источников Reuters, Иран также обратился как минимум еще к двум странам Персидского залива с аналогичными предложениями.