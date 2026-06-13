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Reuters: ОАЭ согласились разморозить активы Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, речь идет о разблокировке десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках из-за американских санкций. Решение было принято для того, чтобы остановить прямые иранские атаки на страну.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, речь идет о разблокировке десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках из-за американских санкций. Решение было принято для того, чтобы остановить прямые иранские атаки на страну.

Источники агентства расходятся в оценках суммы соглашения: два собеседника заявляют о выделении $10 млрд, в то время как два других — в $20 млрд. Три собеседника издания сообщили, что первый транш в размере более $3 млрд уже переведен иранской стороне.

В обмен на разморозку средств Тегеран обязался прекратить ракетные удары и атаки беспилотников на ОАЭ. Последняя прямая атака Ирана на ОАЭ была зафиксирована 4 мая, тогда под удар попал порт Эль-Фуджейра, отмечает Reuters.

Сделка также предусматривает восстановление двусторонних отношений, включая экономическое партнерство и обмен разведданными. По данным источников Reuters, Иран также обратился как минимум еще к двум странам Персидского залива с аналогичными предложениями.

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