Краевой суд приговорил экс-вице-губернатора Приморья к 4,5 годам заключения

Приморский краевой суд пересмотрел приговор по делу бывшего заместителя председателя правительства региона Елены Пархоменко. Об этом сообщает «Конкурент». Вместо штрафа она получила 4,5 года реального лишения свободы.
Дело связано с закупкой оборудования для мусорного полигона в бухте Десантной во Владивостоке. В 2021 году по инициативе Пархоменко был заключён государственный контракт на покупку мобильных очистных сооружений стоимостью 278 млн рублей. Следствие установило, что все участники сделки заранее понимали: техника несовместима с полигоном и работать там не сможет.
Вторым фигурантом дела выступает Дмитрий Курилов, бывший исполняющий обязанности директора «Приморского экологического оператора». Апелляционная инстанция назначила ему 4 года лишения свободы. Ранее по тому же делу осуждён экс-министр ЖКХ Владимир Бабич — он получил четыре года ещё на предыдущем этапе разбирательств.
Фрунзенский районный суд Владивостока первоначально смягчил обвинение и ограничился штрафами: Пархоменко — 100 тысяч рублей, Курилову — 120 тысяч. Прокуратура с таким исходом не согласилась и добилась пересмотра дела в апелляции.
Пархоменко ушла из правительства Приморья осенью 2023 года. До отставки губернатор Олег Кожемяко публично критиковал её работу — жалобы жителей на вывоз мусора, газоснабжение и капремонт шли потоком.
Теперь вместо символического штрафа — реальный срок. Краевой суд фактически согласился с позицией прокуратуры, которую нижестоящая инстанция проигнорировала.