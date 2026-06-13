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Краевой суд приговорил экс-вице-губернатора Приморья к 4,5 годам заключения

Апелляция отменила штраф в 100 тысяч рублей за растрату 278 млн на ненужное оборудование.

Источник: Аргументы и факты

Приморский краевой суд пересмотрел приговор по делу бывшего заместителя председателя правительства региона Елены Пархоменко. Об этом сообщает «Конкурент». Вместо штрафа она получила 4,5 года реального лишения свободы.

Дело связано с закупкой оборудования для мусорного полигона в бухте Десантной во Владивостоке. В 2021 году по инициативе Пархоменко был заключён государственный контракт на покупку мобильных очистных сооружений стоимостью 278 млн рублей. Следствие установило, что все участники сделки заранее понимали: техника несовместима с полигоном и работать там не сможет.

Вторым фигурантом дела выступает Дмитрий Курилов, бывший исполняющий обязанности директора «Приморского экологического оператора». Апелляционная инстанция назначила ему 4 года лишения свободы. Ранее по тому же делу осуждён экс-министр ЖКХ Владимир Бабич — он получил четыре года ещё на предыдущем этапе разбирательств.

Фрунзенский районный суд Владивостока первоначально смягчил обвинение и ограничился штрафами: Пархоменко — 100 тысяч рублей, Курилову — 120 тысяч. Прокуратура с таким исходом не согласилась и добилась пересмотра дела в апелляции.

Пархоменко ушла из правительства Приморья осенью 2023 года. До отставки губернатор Олег Кожемяко публично критиковал её работу — жалобы жителей на вывоз мусора, газоснабжение и капремонт шли потоком.

Теперь вместо символического штрафа — реальный срок. Краевой суд фактически согласился с позицией прокуратуры, которую нижестоящая инстанция проигнорировала.