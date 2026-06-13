Краевой суд приговорил экс-вице-губернатора Приморья к 4,5 годам заключения

Дело связано с закупкой оборудования для мусорного полигона в бухте Десантной во Владивостоке. В 2021 году по инициативе Пархоменко был заключён государственный контракт на покупку мобильных очистных сооружений стоимостью 278 млн рублей. Следствие установило, что все участники сделки заранее понимали: техника несовместима с полигоном и работать там не сможет.