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СМИ: наркобарон «Коротышка» попросил лидера Мексики вернуть его на родину

Milenio: наркобарон «Коротышка» попросил лидера Мексики вернуть его на родину.

МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости. Бывший глава мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, известный как «Коротышка», написал письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой помочь вернуть его на родину, сообщила газета Milenio.

«Хоакин Гусман Лоэра вновь обратился с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации в Мексику… Он даже попросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум принять меры для содействия его возвращению», — говорится в сообщении.

По данным газеты, в письме, написанном 2 июня, содержится имя президента Клаудии Шейнбаум, а в качестве адреса указан национальный дворец — дом правительства.

В письме бывший глава самого крупного наркокартеля Мексики просит разрешить ему отбывать пожизненное заключение в стране происхождения, а не в тюрьме строгого режима в США.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра, бывший глава картеля «Синалоа», был экстрадирован в США и в 2019 году приговорен к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в тюрьме ADX Florence, самой охраняемой федеральной тюрьме США.

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