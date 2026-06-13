СМИ: наркобарон «Коротышка» попросил лидера Мексики вернуть его на родину

«Хоакин Гусман Лоэра вновь обратился с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации в Мексику… Он даже попросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум принять меры для содействия его возвращению», — говорится в сообщении.
По данным газеты, в письме, написанном 2 июня, содержится имя президента Клаудии Шейнбаум, а в качестве адреса указан национальный дворец — дом правительства.
В письме бывший глава самого крупного наркокартеля Мексики просит разрешить ему отбывать пожизненное заключение в стране происхождения, а не в тюрьме строгого режима в США.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра, бывший глава картеля «Синалоа», был экстрадирован в США и в 2019 году приговорен к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в тюрьме ADX Florence, самой охраняемой федеральной тюрьме США.