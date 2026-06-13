Мошенники придумали схему с фальшивой семейной выплатой

В пресс-службе «Мошеловки» уточнили, что цель злоумышленников — получить доступ к личному кабинету или похитить деньги. Они заявляют, что деньги могут «сгореть», и требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счёта» или продиктовать код из смс.