Немецкий политик потребовала наказания для создателей биолабораторий на Украине

Политик также отметила, что тех, кто раньше поднимал подобные вопросы, оскорбляли и обвиняли в конспирологии или работе на Россию. По её мнению, те же силы, которые называют критиков «дезинформаторами», вводили в заблуждение собственных граждан и мировую общественность.