«Ответственные за эту опасную политику, наконец-то, должны быть привлечены к ответственности», — написала Дагделен в своём аккаунте в соцсети X.
Дагделен усомнилась, знали ли руководство НАТО и Берлин о размещении лабораторий, и обвинила немецкие власти в значительной финансовой поддержке Украины. По её словам, биолаборатории представляют собой глобальную угрозу, особенно в районах боевых действий.
Политик также отметила, что тех, кто раньше поднимал подобные вопросы, оскорбляли и обвиняли в конспирологии или работе на Россию. По её мнению, те же силы, которые называют критиков «дезинформаторами», вводили в заблуждение собственных граждан и мировую общественность.
Ранее национальная разведка США опубликовала данные о финансировании американскими структурами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. В публикациях утверждали, что на территории Украины располагается около 40 таких объектов, в которых хранятся образцы смертельных патогенов. Перечисляли широкий список заболеваний, включая сибирскую язву, туляремию, туберкулёз, свиную лихорадку, болезнь Ньюкасла, ближневосточный и тяжёлый острый респираторные синдромы, лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чуму и риккетсиозы.
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