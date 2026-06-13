«Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации», — написал Дмитриев в X.