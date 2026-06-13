Активы Ирана будут разблокированы после подписания соглашения с США

Активы Ирана будут разморожены после подписания соглашения с Соединенными Штатами, сообщил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.
«Что касается вопроса компенсации, то договоренность предусматривает экономический план для Ирана», — подчеркнул он в эфире национального телевидения.
Аракчи добавил, что реализация данной инициативы обеспечит приток значительных финансовых ресурсов в экономику страны.
Как сообщает агентство Reuters, власти ОАЭ также приняли решение о размораживании иранских активов на сумму не менее 10 миллиардов долларов, и уже перечислили Тегерану около 3 миллиардов.
Согласно публикации, решение о размораживании активов было принято в ответ на прекращение Ираном ударов по территории ОАЭ. По информации источников, общая сумма активов, подлежащих размораживанию, может достигнуть 20 миллиардов долларов.
Ранее также стало известно, что ВС США планировали проведение наземной операции с целью захвата иранского урана, однако президент Дональд Трамп временно приостановил ее реализацию.