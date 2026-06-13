Роспотребнадзор напомнил о правилах посещения бассейна

Обязательный душ, купальник и шапочка являются базовыми гигиеническими требованиями для посещения бассейна.
Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
В первую очередь специалисты призвали тщательно мыться с мылом и мочалкой перед входом в воду. Перед плаванием не рекомендуется наносить на кожу кремы и мази.
В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости надевать купальник, шапочку и резиновые тапочки в душевых. Перед заходом в воду советуют обращать внимание на её прозрачность и отсутствие резкого запаха хлора.
Категорически запрещено посещать бассейн при кожных болезнях, ранах, грибковых инфекциях и симптомах простуды. После плавания следует снова принять душ и нанести увлажняющее средство.
Ранее сообщалось, что в Москве в этом году появится 15 современных зон отдыха у воды, часть из них уже открыта.