Минюст США одобрил слияние Warner Bros. с Paramount за $110 млрд

Следователи изучили более 2 млн документов и провели допросы под присягой. Слияние было одобрено без каких-либо требований, отмечают собеседники издания. В Антимонопольном управлении отметили, что появление нового крупного игрока может усилить конкурентную среду в сферах стриминга, кино и телевидения.