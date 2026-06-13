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Минюст США одобрил слияние Warner Bros. с Paramount за $110 млрд

Антимонопольное управление Минюста США одобрило сделку по покупке компании Warner Bros. Discovery конгломератом Paramount Skydance за $110 млрд. Об этом сообщает Politico.

Антимонопольное управление Минюста США одобрило сделку по покупке компании Warner Bros. Discovery конгломератом Paramount Skydance за $110 млрд. Об этом сообщает Politico.

Следователи изучили более 2 млн документов и провели допросы под присягой. Слияние было одобрено без каких-либо требований, отмечают собеседники издания. В Антимонопольном управлении отметили, что появление нового крупного игрока может усилить конкурентную среду в сферах стриминга, кино и телевидения.

В конце апреля акционеры Warner Bros. одобрили слияние с Paramount. До потенциальной сделки между компаниями, о которой стало известно в конце февраля, Warner Bros. пыталась купить Netflix.

Юридические проверки соглашения еще не завершены. Сделка также находится на рассмотрении у генпрокурора Калифорнии.

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