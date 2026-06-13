В Самарской области ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Самарской области.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«На территории Самарской области действует режим “Беспилотная опасность”, — написал он.
Ранее беспилотная опасность была объявлена на территории Волгоградской области.
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