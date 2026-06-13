Мадьяр заявил, что обнародует информацию о «громкой афере» правительства Орбана

После разгромного поражения ФИДЕС на парламентских выборах Орбан отказался от депутатского мандата, но выразил готовность остаться лидером своей партии, которая находилась у власти последние 16 лет, а сейчас перешла в оппозицию. Съезд ФИДЕС, который состоится 13 июня в Будапеште, планирует переизбрать его на пост председателя еще на один год. Орбан считается единственным, кто способен вывести партию из кризиса и обеспечить ее внутреннее единство в период, когда ей потребуется выработать новую политику и осуществить реорганизацию.