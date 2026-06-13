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Мадьяр заявил, что обнародует информацию о «громкой афере» правительства Орбана

Новый премьер-министр Венгрии считает, что опубликованные сведения сведут на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном. Он отметил, что сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», планирующей переизбрать Орбана на посту своего председателя.

«В субботу в 9 утра я проведу внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана. Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл. Те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем», — написал Мадьяр в Х.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах 12 апреля, и новое правительство страны, сформированное Мадьяром, не перестают обвинять предыдущие власти в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Парламент Венгрии нового созыва принял решение создать пять комиссий по расследованию возможных нарушений закона правительством Орбана, в том числе в таких областях, как деятельность спецслужб и приватизация госсобственности.

После разгромного поражения ФИДЕС на парламентских выборах Орбан отказался от депутатского мандата, но выразил готовность остаться лидером своей партии, которая находилась у власти последние 16 лет, а сейчас перешла в оппозицию. Съезд ФИДЕС, который состоится 13 июня в Будапеште, планирует переизбрать его на пост председателя еще на один год. Орбан считается единственным, кто способен вывести партию из кризиса и обеспечить ее внутреннее единство в период, когда ей потребуется выработать новую политику и осуществить реорганизацию.

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