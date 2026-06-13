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Девятиклассники смогут пересдать устный экзамен по истории

Девятиклассники, не сдавшие обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его по правилам ОГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Девятиклассники, не сдавшие обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его по правилам ОГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Об этом Музаев рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что история является экзаменом, а не допуском к нему, поэтому на неё распространяются общие правила пересдачи.

«У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», — сказал Музаев.

Глава ведомства также отметил, что итоговый результат всех экзаменов определит дальнейшую траекторию школьника — сможет ли он поступить в колледж, перейти в 10-й класс или останется на второй год.

«По такому же принципу, как и по другим предметам, будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ», — заключил Музаев.

Ранее Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в 2027 году невозможна.