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Иванова-Швец рассказала, кто получит прибавку к пенсии в июле

Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, гражданам с впервые установленной I группой инвалидности и тем, у кого появились иждивенцы, повысят выплаты в июле, рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, гражданам с впервые установленной I группой инвалидности и тем, у кого появились иждивенцы, повысят выплаты в июле, рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, двойной размер фиксированной части пенсии получат пенсионеры, достигшие 80-летия в мае, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности. Фиксированная выплата для них составит 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля.

Прибавку также получат уволившиеся пенсионеры. Им восстановят все пропущенные за годы работы индексации.

Эксперт уточнила, что перерасчёт производится автоматически. Обращаться в Социальный фонд не требуется.

Повышение положено и гражданам, у которых появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет сельского стажа. Этим категориям для перерасчёта нужно будет подать заявление в Социальный фонд.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») объяснил в беседе с RT, когда нужно обращаться в Соцфонд для повышения пенсии.

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