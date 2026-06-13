Врач рассказала, можно ли купаться при отите

«Мочить уши при отите во время купания в море или бассейне опасно, особенно при среднем отите, или если есть перфорация в перепонке. Грязная вода из бассейна (хлорка, бактерии) или моря (соль, микроорганизмы) может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль. Даже при наружном отите мочить нельзя — это усугубит мацерацию кожи», — сказала врач.