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Врач рассказала, можно ли купаться при отите

Врач Гамзатова: купание при отите может усилить воспаление.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 13 июн — РИА Новости. Купание в бассейне или море при отите чревато тем, что грязная вода может занести вторичную инфекцию и усилить воспаление, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

«Мочить уши при отите во время купания в море или бассейне опасно, особенно при среднем отите, или если есть перфорация в перепонке. Грязная вода из бассейна (хлорка, бактерии) или моря (соль, микроорганизмы) может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль. Даже при наружном отите мочить нельзя — это усугубит мацерацию кожи», — сказала врач.

По словам специалиста, при отите плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше — дождаться полного выздоровления.