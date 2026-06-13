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Росавиация ограничила заправку иностранных авиакомпаний из-за закупок впрок

В ряде российских аэропортов ввели лимиты на заправку самолётов зарубежных перевозчиков: объём топлива не должен превышать необходимого для выполнения рейса.

В ряде российских аэропортов ввели лимиты на заправку самолётов зарубежных перевозчиков: объём топлива не должен превышать необходимого для выполнения рейса.

Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации.

Как уточнили в агентстве, зарубежные авиакомпании стали активно заправляться в России из-за выгоды, чтобы сократить собственные расходы.

Кроме того, при посадках на запасных аэродромах они начали дозаправляться в значительно больших объёмах, чем требуется для полёта. Это отразилось на планировании поставок и логистике энергоресурсов.

В аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях теперь действуют рекомендации о согласовании заправки с топливозаправочным комплексом.

«Заправка воздушных судов иностранных авиакомпаний производится при условии согласования с топливозаправочным комплексом, в объёме, не превышающем необходимого для полёта», — говорится в рекомендациях.

Ранее сообщалось, что сразу в четырёх итальянских аэропортах начали экономить авиакеросин из-за конфликта на Ближнем Востоке.