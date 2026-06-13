На Украине завели дело о похищении и удержании инвалидов в ТЦК Тернополя

Следствие установило, что военкоматы мобилизовали на улицах людей с психическими расстройствами, пенсионеров непризывного возраста и людей с постоянной инвалидностью II группы. После публичного резонанса и вмешательства правозащитников освободили пятерых граждан, которых признали полностью негодными к военной службе.