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На Украине завели дело о похищении и удержании инвалидов в ТЦК Тернополя

Военная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении сотрудников Тернопольского территориального центра комплектации (ТЦК). Причастным вменяют организацию незаконного места лишения свободы и похищения граждан, сообщает «Украина.ру».

В закрытых помещениях военкомата обнаружили 28 принудительно удерживаемых мужчин. По итогам проверки 17 из них подали официальные жалобы на противоправные действия сотрудников центра.

Следствие установило, что военкоматы мобилизовали на улицах людей с психическими расстройствами, пенсионеров непризывного возраста и людей с постоянной инвалидностью II группы. После публичного резонанса и вмешательства правозащитников освободили пятерых граждан, которых признали полностью негодными к военной службе.

Информацию о принудительном содержании людей в тернопольском ТЦК первоначально обнародовал аппарат уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца. Скандал начался после публикации видеоматериалов с рассказами пострадавших.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.