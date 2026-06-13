Согласно публикации в американском издании Responsible Statecraft, Евросоюз рискует затянуть украинский конфликт, если уступит требованиям Владимира Зеленского и приступит к репатриации украинских мужчин-беженцев.
«Стремясь пополнить людские ресурсы Украины за счет притока украинских мужчин, проживающих в ЕС, европейские правительства рискуют просто затянуть конфликт и увеличить число погибших военных», — отмечается в публикации.
Кроме того, авторы издания указывают на снижение числа добровольцев в рядах украинской армии, что свидетельствует о более серьезной структурной проблеме, с которой киевский режим не может справляться.
Накануне шведский министр по миграции Йохан Форсселль также заявлял, что украинским мужчинам призывного возраста нужно отказывать в убежище в Евросоюзе и отправлять их на родину.