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RS: ЕС начнет возвращать беженцев на Украину ради затягивания конфликта

Евросоюз рискует затянуть украинский конфликт, если приступит к репатриации украинских мужчин-беженцев.

Источник: Аргументы и факты

Согласно публикации в американском издании Responsible Statecraft, Евросоюз рискует затянуть украинский конфликт, если уступит требованиям Владимира Зеленского и приступит к репатриации украинских мужчин-беженцев.

«Стремясь пополнить людские ресурсы Украины за счет притока украинских мужчин, проживающих в ЕС, европейские правительства рискуют просто затянуть конфликт и увеличить число погибших военных», — отмечается в публикации.

Кроме того, авторы издания указывают на снижение числа добровольцев в рядах украинской армии, что свидетельствует о более серьезной структурной проблеме, с которой киевский режим не может справляться.

Накануне шведский министр по миграции Йохан Форсселль также заявлял, что украинским мужчинам призывного возраста нужно отказывать в убежище в Евросоюзе и отправлять их на родину.

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