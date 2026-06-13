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Врач Гамзатова объяснила опасность купания при отите

Купание в бассейне или море при отите грозит занесением вторичной инфекции и усилением воспаления, рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

Источник: RT на русском

Купание в бассейне или море при отите грозит занесением вторичной инфекции и усилением воспаления, рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

Об этом Гамзатова сообщила РИА Новости.

По её словам, мочить уши при отите категорически не рекомендуется. Особенно опасно купание при среднем отите или наличии перфорации в барабанной перепонке.

«Грязная вода из бассейна или моря может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль», — предупредила врач.

Она также отметила, что даже при наружном отите контакт с водой усугубит мацерацию кожи. Поэтому плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше — дождаться полного выздоровления.

«При отите плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше — дождаться полного выздоровления», — добавила Гамзатова.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о правилах посещения бассейна.