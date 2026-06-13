Врач Гамзатова объяснила опасность купания при отите

Купание в бассейне или море при отите грозит занесением вторичной инфекции и усилением воспаления, рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.
Об этом Гамзатова сообщила РИА Новости.
По её словам, мочить уши при отите категорически не рекомендуется. Особенно опасно купание при среднем отите или наличии перфорации в барабанной перепонке.
«Грязная вода из бассейна или моря может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль», — предупредила врач.
Она также отметила, что даже при наружном отите контакт с водой усугубит мацерацию кожи. Поэтому плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше — дождаться полного выздоровления.
«При отите плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше — дождаться полного выздоровления», — добавила Гамзатова.
Ранее Роспотребнадзор напомнил о правилах посещения бассейна.