Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев, заявил посол

ЖЕНЕВА, 13 июн — РИА Новости. Власти ряда кантонов Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный ВНЖ в Швейцарии, и выплаты соцпособий лягут на плечи кантональных бюджетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
«Швейцарские местные власти очень хорошо умеют считать деньги и, конечно, осознают, что это приведет к серьезному возрастанию их финансового бремени, на которое они вовсе не рассчитывали. Неудивительно, что данный вопрос вызывает у них обеспокоенность», — сказал посол.
Он отметил, что «ситуация дополнительно подогревается действиями самих уроженцев Украины, которые периодически вызывают гнев и непонимание у швейцарских обывателей».
По словам Гармонина, еще одним раздражителем является низкий уровень трудоустроенности среди работоспособных украинцев.
«К примеру, в Женеве лишь 18% украинских беженцев трудятся, в южном кантоне Тичино этот показатель составляет 20%», — отметил он.
Согласно швейцарскому действующему законодательству, лица, легально находящиеся на территории Конфедерации более пяти лет, имеют право на получение швейцарского вида на жительство. В марте 2027 года подойдет срок, когда первые украинские беженцы, обладатели так называемого защитного статуса «S», прожившие все это время в Швейцарии, начнут автоматически получать местный вид на жительство.
Как сообщил Гармонин, это примерно 30 тысяч человек за 2027 год, за ними в дальнейшем последуют еще десятки тысяч уроженцев Украины, которые приехали в Швейцарию в 2023—2026 годах. Помимо прочего, переход на ВНЖ означает, что социальные расходы на украинского беженца будут оплачиваться теперь не из федеральной казны, а из муниципального или же кантонального бюджета.