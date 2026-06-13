Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев, заявил посол

Как сообщил Гармонин, это примерно 30 тысяч человек за 2027 год, за ними в дальнейшем последуют еще десятки тысяч уроженцев Украины, которые приехали в Швейцарию в 2023—2026 годах. Помимо прочего, переход на ВНЖ означает, что социальные расходы на украинского беженца будут оплачиваться теперь не из федеральной казны, а из муниципального или же кантонального бюджета.