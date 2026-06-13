Биолог Кириенко: маски и очки помогут пережить сезон тополиного пуха

Одноразовая медицинская маска и солнечные очки помогут легче перенести сезон тополиного пуха.
Об этом рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.
Она пояснила, что пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. В зависимости от региона пух созревает в мае-июле, а активная фаза «пушения» длится в среднем 10−14 дней.
Кириенко рекомендует в этот период носить на улице медицинскую маску и солнцезащитные очки. После возвращения домой необходимо умыться, а также промыть глаза и нос.
Кроме того, специалист посоветовала чаще проводить влажную уборку дома, чтобы удалять залетающий пух, а проветривать квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.
Ранее доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев в беседе с RT рассказал, что тополя массово высаживали в городах прежде всего из-за их устойчивости к городской среде и способности улучшать качество воздуха.