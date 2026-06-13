Владивосток готовится к ВЭФ

В этом году в основной состав команды войдут 650 волонтеров, которые будут активно участвовать в организации и проведении форума. Обучение волонтеров прошло на базе Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета.
В рамках подготовки добровольцы изучали основы делового этикета, требования к работе на международном мероприятии, особенности организации форума, а также правила общения с российскими и зарубежными участниками. Особое внимание было уделено практическим навыкам, необходимым для работы с гостями форума.
Волонтеры изучили алгоритмы действий в нестандартных ситуациях и особенности коммуникации с иностранными делегациями, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечает региональное правительство, по итогам обучения добровольцы прошли экзамен, который позволил оценить уровень усвоения материала и готовность оперативно реагировать на запросы гостей форума. Владение английским языком также стало важным критерием отбора. Результаты экзамена будут использованы для формирования основного состава волонтерского корпуса.
Восточный экономический форум является одной из самых значимых площадок для обсуждения вопросов международного сотрудничества и развития Дальнего Востока. В прошлом году в работе ВЭФ приняли участие около 8 тысяч участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий.
В этом году деловая программа будет сосредоточена на таких темах, как технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. Подготовка волонтеров — это важный этап, который обеспечивает успешное проведение форума.
Как отметил руководитель агентства по делам молодежи Роман Ковбас, волонтеры из года в год демонстрируют высокий профессионализм, что способствует созданию комфортной атмосферы для всех участников и гостей форума.