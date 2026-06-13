Владивосток готовится к ВЭФ

Восточный экономический форум является одной из самых значимых площадок для обсуждения вопросов международного сотрудничества и развития Дальнего Востока. В прошлом году в работе ВЭФ приняли участие около 8 тысяч участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий.