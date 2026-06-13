Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат АдГ: Мерц держится за пост из-за слабых позиций ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц не уходит в отставку, потому что его партия боится провала на новых выборах, заявил глава отделения оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии Йорг Урбан.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не уходит в отставку, потому что его партия боится провала на новых выборах, заявил глава отделения оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии Йорг Урбан.

Об этом Урбан рассказал РИА Новости.

По его словам, Мерцу попросту некуда уходить, а его соратники осознают шаткость своего положения.

«Я думаю, что он не уходит, потому что ему уходить некуда. Его партия знает, что если будут новые выборы, у них будет очень плохой результат», — пояснил собеседник.

Политик добавил, что партия канцлера будет цепляться за власть так долго, как сможет. Однако, по его мнению, этот срок ограничен.

«Но 2029 год будет концом этому», — сказал Урбан.

Ранее Мерц раскритиковал поездку депутатов партии «Альтернатива для Германии» в Россию.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше