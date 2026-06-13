Депутат АдГ: Мерц держится за пост из-за слабых позиций ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц не уходит в отставку, потому что его партия боится провала на новых выборах, заявил глава отделения оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии Йорг Урбан.
Об этом Урбан рассказал РИА Новости.
По его словам, Мерцу попросту некуда уходить, а его соратники осознают шаткость своего положения.
«Я думаю, что он не уходит, потому что ему уходить некуда. Его партия знает, что если будут новые выборы, у них будет очень плохой результат», — пояснил собеседник.
Политик добавил, что партия канцлера будет цепляться за власть так долго, как сможет. Однако, по его мнению, этот срок ограничен.
«Но 2029 год будет концом этому», — сказал Урбан.
Ранее Мерц раскритиковал поездку депутатов партии «Альтернатива для Германии» в Россию.