Британия вернет запрет на импорт дизеля и керосина из российской нефти в 2027 году

О бессрочном разрешении на импорт топлива, выработанного из российской нефти за рубежом, ведомство сообщило 19 мая. Ограничения снимались с нефтепродуктов, подпадающих под товарные коды керосина (2710 19 21) и дизельного топлива (2710 19 42 или 2710 19 44). Тогда в тексте лицензии указывалось, что министр внутренних дел Великобритании может в любое время изменить лицензию, отозвать или приостановить ее действие.