Россия заявила Штатам демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Россия провела ряд дипломатических демаршей из-за недопуска ее представителей на мероприятия «Группы двадцати». Об этом в субботу, 13 июня, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
По его словам, при председательстве Соединенных Штатов в G20 России уже столкнулась с проблемами с допуском на мероприятия данного формата. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут попасть в США из-за того, что эти организации находятся в санкционных списках.
— Мы такой подход не приемлем, провели серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить эти барьеры, — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что ущемление прав делегатов из РФ «отравляет атмосферу в “двадцатке” и ставит в этом году под сомнение ее успех».
Саммит G20 пройдет в Майами 14−15 декабря.
В мае телеканал Al Jazeera сообщил, что возможный визит российского президента Владимира Путина на саммит стран G20 стал бы крупным поражением Запада. Авторы материала отметили, что возвращение РФ на саммит G20 имеет особую значимость.