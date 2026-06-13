Врач Литвинов объяснил, как хронический стресс вызывает выпадение волос

Ранее кандидат психологических наук, доцент, практикующий психолог Елена Скрипачёва рассказала, что эмоциональные траты чаще всего связаны с необходимостью компенсировать негативные эмоции, однако привычка систематически делать такие покупки может привести к ряду серьёзных последствий.